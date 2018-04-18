В Персидском заливе упал вертолет: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Персидском заливе потерпел крушение вертолет, принадлежащий оффшорной иранской нефтяной компании. Два человека погибли, еще два пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ISNA.
"Была подтверждена смерть Джаванда Карандиша (пациент) и Бекруза Ашкана (медицинского работника), пилот сейчас находится в безопасности", - говорится в сообщении.
Вертолет доставлял на остров Киш работника компании с инсультом для оказания медицинской помощи.
Еще два пассажира считаются пока пропавшими без вести.
На данный момент поиски осложняются плохими погодными условиями.
Как сообщал УНН, вертолет потерпел крушение в акватории Балтийского моря у побережья России, на борту были два члена экипажа, найдено тело одного погибшего.