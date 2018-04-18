В Персидском заливе упал вертолет: есть погибшие

"Была подтверждена смерть Джаванда Карандиша (пациент) и Бекруза Ашкана (медицинского работника), пилот сейчас находится в безопасности", - говорится в сообщении.

Вертолет доставлял на остров Киш работника компании с инсультом для оказания медицинской помощи.

Еще два пассажира считаются пока пропавшими без вести.

На данный момент поиски осложняются плохими погодными условиями.

Как сообщал УНН, вертолет потерпел крушение в акватории Балтийского моря у побережья России, на борту были два члена экипажа, найдено тело одного погибшего.