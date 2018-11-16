У Пентагоні заявили, що створення Космічних сил США може коштувати до 10 млрд доларів

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Формування Космічних сил США, про створення яких оголосив в червні президент Дональд Трамп, обійдеться американському бюджету в суму від менш як 5 до 10 млрд доларів. Про це заявив у четвер перший заступник міністра оборони США Патрік Шанахан, інформує УНН з посиланням на видання The Hill.