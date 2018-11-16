У Пентагоні заявили, що створення Космічних сил США може коштувати до 10 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Формування Космічних сил США, про створення яких оголосив в червні президент Дональд Трамп, обійдеться американському бюджету в суму від менш як 5 до 10 млрд доларів. Про це заявив у четвер перший заступник міністра оборони США Патрік Шанахан, інформує УНН з посиланням на видання The Hill.
У вересні міністр Військово-повітряних сил (ВПС) Хезер Вілсон заявила, що створення Космічних сил в США в якості повноцінного виду збройних сил (ЗС) країни може обійтися приблизно в 12,9 млрд доларів протягом перших п’яти років.
Розпорядження про створення Космічних сил президент США Дональд Трамп віддав 18 червня. Віце-президент Майкл Пенс раніше уточнював, що їх організаційну основу уряд США розраховує сформувати до 2020 року. Планується, що до цього часу, зокрема, в структурі Пентагону буде створено міністерство Космічних сил. Передбачається, що вони стануть шостим за рахунком повноцінним видом ЗС США (на додаток до Сухопутних військ, ВПС, ВМС, Корпусу морської піхоти і Берегової охорони).
На даний момент в структурі Пентагону існує три окремих міністерства, які керують відповідними видами ЗС: Сухопутних військ, ВМС і ВПС. Очолюють їх особи, які не є членами президентського кабінету, вони підпорядковуються міністру оборони США.
Як повідомляв УНН, чисельність американських військових на кордоні з Мексикою досягла майже 6 тисяч осіб.