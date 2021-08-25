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У парламенті Вірменії сталася сутичка між депутатами після заяв про "зрадників міністрів оборони"

У парламенті Вірменії сталася сутичка між депутатами після заяв про "зрадників міністрів оборони"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Бійка між депутатами від правлячої фракції “Громадський договір” і опозиційними “Вірменія” і “Честь маю” сталася в середу в парламенті під час засідання, після того як виступаючий від партії влади парламентар Айк Саркісян назвав зрадниками всіх міністрів оборони, за яких звільнення від служби армії купувалося за гроші, пише УНН.

Деталі

“Я вважаю, що всі ті міністри оборони, за яких звільнення від армії купувалося за гроші, — зрадники батьківщини”, — заявив Саркісян, після чого глава фракції “Вірменія”, колишній міністр оборони Сейран Оганян кинув на нього пляшку з водою. Почалася бійка, після чого спікер парламенту Ален Сімонян дав вказівку відключити прямий ефір.

Депутатка від фракції “Вірменія” Агнеса Хамоян включила трансляцію із залу засідань на своїй сторінці в Facebook, де видно, що депутати б’ють одне одного, вигукуючи нецензурні вислови. Служба безпеки парламенту вивела із залу засідань найагресивніших з них.

На даний момент в засіданні оголошено перерву.

Довідка

Парламент Вірменії нового скликання, обраний на позачергових виборах 20 червня, розпочав роботу 2 серпня. У ньому 107 депутатів: 71 представляє партію прем’єр-міністра Нікола Пашиняна “Цивільний договір”, 29 — блок “Вірменія”, сім — блок “Честь маю”.

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