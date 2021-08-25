У парламенті Вірменії сталася сутичка між депутатами після заяв про "зрадників міністрів оборони"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Бійка між депутатами від правлячої фракції “Громадський договір” і опозиційними “Вірменія” і “Честь маю” сталася в середу в парламенті під час засідання, після того як виступаючий від партії влади парламентар Айк Саркісян назвав зрадниками всіх міністрів оборони, за яких звільнення від служби армії купувалося за гроші, пише УНН.
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“Я вважаю, що всі ті міністри оборони, за яких звільнення від армії купувалося за гроші, — зрадники батьківщини”, — заявив Саркісян, після чого глава фракції “Вірменія”, колишній міністр оборони Сейран Оганян кинув на нього пляшку з водою. Почалася бійка, після чого спікер парламенту Ален Сімонян дав вказівку відключити прямий ефір.
Депутатка від фракції “Вірменія” Агнеса Хамоян включила трансляцію із залу засідань на своїй сторінці в Facebook, де видно, що депутати б’ють одне одного, вигукуючи нецензурні вислови. Служба безпеки парламенту вивела із залу засідань найагресивніших з них.
На даний момент в засіданні оголошено перерву.
Довідка
Парламент Вірменії нового скликання, обраний на позачергових виборах 20 червня, розпочав роботу 2 серпня. У ньому 107 депутатів: 71 представляє партію прем’єр-міністра Нікола Пашиняна “Цивільний договір”, 29 — блок “Вірменія”, сім — блок “Честь маю”.