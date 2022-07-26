У парламенті Швейцарії заявили, що Україна має отримувати більше допомоги на підставі Будапештського меморандуму

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«Це правда, що підписавши Будапештський меморандум і відмовившись від ядерного арсеналу, Україна заощадила НАТО багато грошей і посилила світову безпеку, включаючи безпеку Швейцарії», - заявив політик.

«Тому це абсолютно несправедливо, що Україна, яку зобов'язані захищати великі держави, включаючи США, Велику Британію та Росію, зазнає віроломного нападу однієї з них, а інші не надають достатньої допомоги. Такий підхід навряд чи переконає й решту держав відмовитися від ядерної зброї», - підсумував Ніколас Вальдер.

Нагадаємо

Ще в березні 2021 року під час засідання ООН, скликаного державами-членами Ради безпеки ООН, екс-глава департаменту з питань вироблення стратегій Пентагону, колишній радник Генерального секретаря НАТО, президент The Potomac Foundation професор Філіп Карбер закликав виконати Будапештський меморандум, наголосивши, що країн Заходу, зокрема Сполученим Штатам Америки та Великобританії, необхідно виконати положення меморандуму у питанні військової агресії Російської Федерації проти України, оскільки ігнорування його положень матиме негативні наслідки для системи міжнародної безпеки.

Україна відмовилася від ядерної зброї 1994 року, підписавши Будапештський меморандум. Згідно з документом, в результаті відмови від ядерної зброї, Росія, Великобританія та США стали гарантами незалежності та територіальної цілісності України.