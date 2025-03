У ПАР на нафтопереробному заводі прогримів вибух, є постраждалі

“Стався вибух на заводі нафтової компанії Engen, бригади екстреної допомоги направляються на місце інциденту”, — пише видання.

Так, наразі відомо про шість постраждалих, які перебувають у лікарні, через отруєння димом.

Нагадаємо, напередодні у британському Брістолі після потужного вибуху на очисних спорудах чотири людини загинули, ще одна отримала поранення.

Shockwaves as a result of a tanker exploding at the Engen Oil Refinery, along Tara road in Wentworth, have been felt as far out as Durban Harbour, Clare Estate and Bluff #KZN



Emergency services are on scene, no injuries or fatalities have been reported as yet.

Workers at the Engen Oil Refinery in Durban have vacated the premises and are being treated by Emergency Services, following an explosion.



Tara road #KZN has been closed off as SAPS, Search & Rescue personnel are on scene.



No fatalities reported as yet.



: Supplied @McDaddyZN pic.twitter.com/UD2o8Xt7wA

WATCH:



The Fire Department has worked to extinguish flames, following an explosion at the Engen Oil Refinery along Tara Road #Durban



The plant has been vacated, with 6 workers having since been treated for smoke inhalation.



No injuries or fatalities reported yet.



: Supplied pic.twitter.com/mLdau7W4d7

