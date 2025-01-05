На Сумщині завершили рятувальні роботи після удару рф по багатоповерхівці
Київ • УНН
У Свесі після російського авіаудару зруйновано 15 квартир у п'ятиповерхівці та один приватний будинок. Постраждало 10 людей, серед яких двоє дітей, пошкоджено близько 900 вікон.
В селищі Свеса Шосткинського району Сумської області після сьогоднішнього російського авіаудару по житловому сектору вже завершили проведення аварійно-рятувальних робіт. Кількість постраждалих лишилася такою самою. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
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Зазначається. що до проведення пошукових робіт також залучались кінологічні розрахунки ДСНС. Людей під завалами не виявлено.
В результаті атаки, у п’ятиповерховому житловому будинку зруйновано 15 квартир, також зруйновано 1 приватний житловий будинок.
Вибуховою хвилею пошкоджено близько 900 вікон в 4-х п’ятиповерхових житлових будинках та 7-ми приватних житлових будинках.
Внаслідок удару травмовано 10 людей, з них 2 дітей.
Всього на місці події працювало 46 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.
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