На Сумщині завершили рятувальні роботи після удару рф по багатоповерхівці

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У Свесі після російського авіаудару зруйновано 15 квартир у п'ятиповерхівці та один приватний будинок. Постраждало 10 людей, серед яких двоє дітей, пошкоджено близько 900 вікон.

В селищі Свеса Шосткинського району Сумської області після сьогоднішнього російського авіаудару по житловому сектору вже завершили проведення аварійно-рятувальних робіт. Кількість постраждалих лишилася такою самою. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

Зазначається. що до проведення пошукових робіт також залучались кінологічні розрахунки ДСНС. Людей під завалами не виявлено.

В результаті атаки, у п’ятиповерховому житловому будинку зруйновано 15 квартир, також зруйновано 1 приватний житловий будинок.

Вибуховою хвилею пошкоджено близько 900 вікон в 4-х п’ятиповерхових житлових будинках та 7-ми приватних житлових будинках.

Внаслідок удару травмовано 10 людей, з них 2 дітей. 

Всього на місці події працювало 46 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

Літній чоловік загинув через ворожий обстріл Харківщини04.01.25, 13:21 • 28546 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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