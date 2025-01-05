На Сумщине завершили спасательные работы после удара рф по многоэтажке
Киев • УНН
В Свессе после российского авиаудара разрушены 15 квартир в пятиэтажке и один частный дом. Пострадали 10 человек, среди которых двое детей, повреждено около 900 окон.
В поселке Свесса Шосткинского района Сумской области после сегодняшнего российского авиаудара по жилому сектору уже завершили проведение аварийно-спасательных работ. Количество пострадавших осталось таким же. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
Отмечается. что к проведению поисковых работ также привлекались кинологические расчеты ГСЧС. Людей под завалами не обнаружено.
В результате атаки, в пятиэтажном жилом доме разрушено 15 квартир, также разрушен 1 частный жилой дом.
Взрывной волной повреждено около 900 окон в 4-х пятиэтажных жилых домах и 7-ми частных жилых домах.
В результате удара травмированы 10 человек, из них 2 детей.
Всего на месте происшествия работало 46 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.
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