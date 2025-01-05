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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине завершили спасательные работы после удара рф по многоэтажке

На Сумщине завершили спасательные работы после удара рф по многоэтажке

Киев  •  УНН

 • 4317 просмотра

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В Свессе после российского авиаудара разрушены 15 квартир в пятиэтажке и один частный дом. Пострадали 10 человек, среди которых двое детей, повреждено около 900 окон.

В поселке Свесса Шосткинского района Сумской области после сегодняшнего российского авиаудара по жилому сектору уже завершили проведение аварийно-спасательных работ. Количество пострадавших осталось таким же. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Отмечается. что к проведению поисковых работ также привлекались кинологические расчеты ГСЧС. Людей под завалами не обнаружено.

В результате атаки, в пятиэтажном жилом доме разрушено 15 квартир, также разрушен 1 частный жилой дом.

Взрывной волной повреждено около 900 окон в 4-х пятиэтажных жилых домах и 7-ми частных жилых домах.

В результате удара травмированы 10 человек, из них 2 детей. 

Всего на месте происшествия работало 46 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.

Пожилой мужчина погиб из-за вражеского обстрела Харьковщины4 янв. 2025, 11:21 • 21544 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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