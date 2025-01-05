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Американський подкастер Лекс Фрідман записав інтерв'ю з Зеленським

Київ • УНН

 • 50470 перегляди

Американський подкастер Лекс Фрідман провів тригодинну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Епізод подкасту планують випустити в понеділок.

Американський блогер Лекс Фрідман записав трьохгодинний подкаст із президентом України Володимиром Зеленським. Про це Фрідман повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Я мав чудову розмову з Володимиром Зеленським. Епізод подкасту вийде в понеділок. Понад 3 години,

- йдеться в дописі.

Доповнення

Наприкінці листопада минулого року Президент України дав згоду на інтерв'ю з Лексом Фрідманом, чиї розмови на YouTube мають понад 800 млн переглядів. Зустріч відбудеться в Україні з подкастером, який брав інтерв'ю у Трампа та Маска.

Як раніше писав УНН американський ведучий подкасту Лекс Фрідман, який домовився про інтервʼю з президентом України Володимиром Зеленським, розраховує провести його російською мовою, оскільки ще не володіє українською.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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