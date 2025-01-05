Американский подкастер Лекс Фридман записал интервью с Зеленским
Киев • УНН
Американский подкастер Лекс Фридман провел трехчасовой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эпизод подкаста планируют выпустить в понедельник.
Американский блогер Лекс Фридман записал трехчасовой подкаст с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Фридман сообщил в соцсети Х, пишет УНН.
У меня был замечательный разговор с Владимиром Зеленским. Эпизод подкаста выйдет в понедельник. Более 3 часов,
Дополнение
В конце ноября прошлого года Президент Украины дал согласие на интервью с Лексом Фридманом, чьи разговоры на YouTube имеют более 800 млн просмотров. Встреча состоится в Украине с подкастером, который брал интервью у Трампа и Маска.
Как ранее писал УНН американский ведущий подкаста Лекс Фридман, который договорился об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассчитывает провести его на русском языке, поскольку еще не владеет украинским.