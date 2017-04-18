У Палаці Спорту завершуються ремонтні роботи до ЧС з хокею - В.Кириленко

У Палаці спорту під головуванням Віце-прем’єр-міністра відбулося чергове засідання Оргкомітету з підготовки та проведення в Україні Чемпіонату світу з хокею-2017 у дивізіоні ІА. У засіданні взяли участь Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, президент НОК України Сергій Бубка, президент Федерації хокею Анатолій Брезвін, а також представники НСТУ, міністерств та відомств.

“Чемпіонат світу з хокею є великою спортивною подією для нашої країни, і його проведення відбудеться на високому рівні. Іноземні спортсмени та вболівальники мають бути задоволені від перебування в Україні”, — наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Під час засідання Оргкомітету було обговорено питання підготовки спортивної арени до проведення Чемпіонат світу. Директор Державного підприємства “Спортивний комплекс “Атлет” Юрій Черненький поінформував, що в ході підготовки до змагань у Палаці спорту залито новий лід для тренування та основних матчів, змонтовано освітлення, завершуються останні ремонтні роботи.

Окремо учасники зібрання торкнулися організаційних питань щодо забезпечення прямої трансляції матчів української збірної, церемоній відкриття та закриття на суспільному телебаченні.

Особливу увагу було приділено питанню забезпечення заходів безпеки для учасників змагань, українських та іноземних вболівальників, а також щодо охорони громадського порядку на час проведення міжнародного турніру.

Нагадаємо, Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІА проходитиме в Київському Палаці спорту з 22 по 28 квітня 2017 року.