Во Дворце Спорта завершаются ремонтные работы к ЧМ по хоккею - В.Кириленко

Во Дворце спорта под председательством Вице-премьер-министра состоялось очередное заседание Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине Чемпионата мира по хоккею-2017 в дивизионе ИА. В заседании приняли участие Министр молодежи и спорта Игорь Жданов, президент НОК Украины Сергей Бубка, президент Федерации хоккея Анатолий Брезвин, а также представители НСТУ, министерств и ведомств.

“Чемпионат мира по хоккею является большим спортивным событием для нашей страны, и его проведение пройдет на высоком уровне. Иностранные спортсмены и болельщики должны быть довольны от пребывания в Украине”, - отметил Вице-премьер-министр.

Во время заседания Оргкомитета были обсуждены вопросы подготовки спортивной арены к проведению Чемпионат мира. Директор Государственного предприятия “Спортивный комплекс "Атлет" Юрий Черненький сообщил, что в ходе подготовки к соревнованиям во Дворце спорта залито новый лед для тренировки и основных матчей, смонтировано освещение, завершаются последние ремонтные работы.

Отдельно участники собрания коснулись организационных вопросов по обеспечению прямой трансляции матчей украинской сборной, церемоний открытия и закрытия на общественном телевидении.

Особое внимание было уделено вопросу обеспечения мер безопасности для участников соревнований, украинских и иностранных болельщиков, а также по охране общественного порядка на время проведения международного турнира.

Напомним, Чемпионат мира по хоккею в дивизионе ИА проходить в Киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля 2017 .