У Пакистані вирує епідемія гарячки денге, захворіли близько 20 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Пакистан переживає одну з найбільш масштабних епідемій гарячки денге. За даними влади, зафіксовано близько 20 тисяч випадків захворювання громадян і 34 підтверджених випадки смертей за останні місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
У Національному інституті охорони здоров’я Пакистану повідомили, що хвороба вразила переважно міста, в тому числі столицю країни Ісламабад.
Причиною спалаху влада називає тривалі мусонні дощі, опозиція звинувачує уряд у несвоєчасних засобах щодо запобігання хвороби.
У містах проводять обприскування проти комарів.
Гарячка денге – це вірусна інфекція, переносниками якої є комарі. Найбільш поширена в бідних районах міст, передмістях і сільській місцевості, але також є в тропічних і субтропічних країнах.
Нагадаємо, В Індії та Пакистані через повінь загинуло понад 160 людей.