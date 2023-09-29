У Нью-Йорку дощ затопив метро, дороги та підвали: оголошено надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Проливний дощ спричинив повені, які затопили дороги, порушили роботу метро та залили підвали в районі Нью-Йорка. Як повідомляє CNN, у місті оголошено надзвичайний стан, передає УНН.
Деталі
У Брукліні за кілька годин випало понад 11 сантиметрів опадів, що приблизно відповідає місячній нормі. На Манхеттені лише за годину випала половина місячної норми опадів.
“Це небезпечна погода, і вона ще не закінчилася”, — заявив мер Нью-Йорка Ерік Адамс на брифінгу в п’ятницю вранці.
Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул оголосила надзвичайний стан у Нью-Йорку, Лонг-Айленді та долині Гудзон у п’ятницю вранці.
Emergency in nyc pic.twitter.com/oNl1idC937— EveryThing Plus ULTRA (@EveryTPlusULTRA) September 29, 2023
В інтерв’ю нью-йоркському телеканалу WNBC-TV вона закликала жителів залишатися вдома через поширені небезпечні умови для подорожей.
“Це дуже складна погода”, — сказав Хочул. “Це небезпечна для життя подія. І я хочу, щоб усі жителі Нью-Йорка прислухалися до цього попередження, щоб ми могли захистити їх”.
Паводкова вода, що залила метро та залізницю, спричинила “серйозні збої” в роботі метро, зокрема на дев’яти лініях поїздів у Брукліні та на всіх трьох лініях метро-Північ.
https://t.co/Z6ZIsqIaYD pic.twitter.com/G3UBEgX28F— Mike_W (@WeinbergerMike1) September 29, 2023
https://t.co/jDR8pnktgY pic.twitter.com/wTGoTWPzYC— Mike_W (@WeinbergerMike1) September 29, 2023