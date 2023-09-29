В Нью-Йорке дождь затопил метро, дороги и подвалы: объявлено чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Проливной дождь вызвал наводнения, которые затопили дороги, нарушили работу метро и залили подвалы в районе Нью-Йорка. Как сообщает CNN, в городе объявлено чрезвычайное положение, передает УНН.
Детали
В Бруклине за несколько часов выпало более 11 сантиметров осадков, что примерно соответствует месячной норме. На Манхэттене лишь за час выпала половина месячной нормы осадков.
“Это опасная погода, и она еще не закончилась”, — заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на брифинге в пятницу утром.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул объявила чрезвычайное положение в Нью-Йорке, Лонг-Айленде и долине Гудзон в пятницу утром.
Emergency in nyc pic.twitter.com/oNl1idC937— EveryThing Plus ULTRA (@EveryTPlusULTRA) 29 сентября 2023 года
В интервью нью-йоркскому телеканалу WNBC-TV она призвала жителей оставаться дома из-за распространенных опасных условий для путешествий.
“Это очень сложная погода”, — сказал Хочул. “Это опасное для жизни событие. И я хочу, чтобы все жители Нью-Йорка прислушались к этому предупреждению, чтобы мы могли защитить их”.
Паводковая вода, залившая метро и железную дорогу, вызвала “серьезные сбои” в работе метро, в частности на девяти линиях поездов в Бруклине и на всех трех линиях метро-Север.
https://t.co/Z6ZIsqIaYD pic.twitter.com/G3UBEgX28F— Mike_W (@WeinbergerMike1) 29 сентября 2023
https://t.co/jDR8pnktgY pic.twitter.com/wTGoTWPzYC— Mike_W (@WeinbergerMike1) 29 сентября 2023