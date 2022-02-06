У Німеччині знову пройшли протести проти ковідних заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У низці міст Німеччини проходять акції противників обмежень, вкладених у боротьбу з пандемією, супроводжувалися контрдемонстраціями прибічників таких заходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Протести проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу та інших заходів щодо боротьби з пандемією COVID-19 пройшли у багатьох містах Німеччини. У деяких із них ці акції супроводжувалися контрдемонстраціями прихильників антикоронавірусних обмежень. За даними поліції, заходи проходили переважно мирно.
У Фрайбурзі на протест вийшли близько 4000 людей. При цьому прихильники заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу, спробували блокувати рух маршу, тому поліції довелося їх розбороняти.
У Карлсруе на протест вийшли близько 2000 людей, у центрі Штутгарта зібралося кілька сотень протестувальників. У місті Оснабрюк у федеральній землі Нижня Саксонія у демонстрації взяли участь близько 1100 людей. При цьому, за даними поліції, багатьом бажаючим підтримати протестувальників не дозволили приєднатися до акції через відсутність захисних масок.
Для участі в акції у Дюсельдорфі, де щотижня по суботах проходять численні акції противників обмежень, було заявлено близько 4000 протестувальників, проте поліція вважає, що фактична кількість учасників могла виявитися вищою.
У Берліні кількість учасників акції протесту склала кілька сотень людей. Крім того, близько 30 машин влаштували в столиці Німеччини автопробіг на знак протесту проти планів із запровадження обов'язкової загальнонаціональної вакцинації від коронавірусу та вже діючих обмежувальних заходів.
Менш масштабні протестні заходи відбулися у місті Люнебурзі та столиці федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія Шверіні.
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У Болгарії учасники акції протесту проти обмежень через COVID-19 вступили в протистояння з поліцією перед будівлею парламенту в Софії.