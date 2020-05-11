У Німеччині другий день поспіль зростає активність заражень коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Німеччині другий день поспіль зростає активність заражень коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
У п'ятницю так зване базове репродуктивне число Ro становило 0,83, за інформацією Інституту імені Роберта Коха. 9 травня воно зросло до 1,10. Це означає, що 10 інфікованих зараз заражають 11 осіб.
10 травня сталося зростання репродуктивного числа до 1,13. Вчені вважають, що говорити про спад пандемії можна буде тільки тоді, коли число Ro стабільно буде триматися на рівні нижче 1,0.
Нагадаємо, станом на 10 травня від COVID-19 у Німеччині померли 7 395 осіб, 169 218 - інфіковані.