У НБУ пропонують українцям записуватися "на певний час" при відвідуванні банків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Українцям, яким вкрай необхідно відвідати банк, пропонують записуватися, щоб не створювати черги. Про це заявила на брифінгу перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає кореспондент УНН.
"Ми бачимо, що розповсюджується різного роду інформація, що банки зачиняють масово відділення. Це неправда. Банки наразі оптимізують роботу власної мережі", - сказала Рожкова.
За її словами, закриваються ті відділення, які знаходяться у будівлях і приміщеннях, до яких на сьогодні банки не мають доступу – це ТРЦ, великі кінотеатри тощо.
"Тримати персонал у повному обсязі, який потрібен для максимального навантаження сьогодні - немає сенсу. Банки, оптимізуючи мережу, можуть закривати невеличкі відділення", - наголосила Рожкова.
Також вона додала, що банки все одно залишають свою присутність у кожному регіоні, місті та містечку.
"Банки пропонують користуватися дистанційними та онлайн-сервісами. А якщо вам вкрай необхідно відвідати відділення, то є пропозиція записатися на певний час, аби не створювати черги, не створювати скупчення людей у невеличких приміщеннях", - наголосила Рожкова.
Нагадаємо, Нацбанк запроваджує систему антикризових заходів на період карантину, яка складається з п’яти напрямків — кредити, депозити, робота банківських систем, валюта та платежі.