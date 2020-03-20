В НБУ предлагают украинцам записываться "на конкретное время" при посещении банков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинцам, которым крайне необходимо посетить банк, предлагают записываться, чтобы не создавать очереди. Об этом заявила на брифинге первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент УНН.
"Мы видим, что распространяется разного рода информация, что банки закрывают массово отделения. Это неправда. Банки пока оптимизируют работу собственной сети", - сказала Рожкова.
По ее словам, закрываются те отделения, которые находятся в зданиях и помещениях, в которых на сегодня банки не имеют доступа - это ТРЦ, большие кинотеатры и тому подобное.
"Держать персонал в полном объеме, который нужен для максимальной нагрузки сегодня - нету смысла. Банки, оптимизируя сеть, могут закрывать небольшие отделения", - отметила Рожкова.
Также она добавила, что банки все равно оставляют свое присутствие в каждом регионе, городе и городке.
"Банки предлагают пользоваться дистанционными и онлайн-сервисами. А если вам крайне необходимо посетить отделение, то есть предложение записаться на определенное время, чтобы не создавать очереди, не создавать скопления людей в небольших помещениях", - отметила Рожкова.
Напомним, Нацбанк вводит систему антикризисных мер на период карантина, которая состоит из пяти направлений - кредиты, депозиты, работа банковских систем, валюта и платежи.