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У Національній опереті відбудеться гранд-фінал міжнародного фестивалю “Відкриваємо Падеревського”

У Національній опереті відбудеться гранд-фінал міжнародного фестивалю “Відкриваємо Падеревського”

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Симфонічний концерт, який наприкінці осені щорічно відбувається у Національній опереті України, цого року буде гранд-фіналом міжнародного фестивалю “Відкриваємо Падеревського”, передає УНН

Симфонічний концерт, який наприкінці осені щорічно відбувається у Національній опереті України, цого року буде Гранд-фіналом міжнародного фестивалю “Відкриваємо Падеревського”. Фестивалю, який єднає українську, польську та американську культуру.

Ігнацій Ян Падеревський — багатогранна особистість. Він був видатним піаністом із п’ятдесятирічною кар’єрою віртуоза. Чимало гастролював по Європі, обом Америкам (Південній та Північній), Австралії. Писав сонати для скрипки та фортепіано, відомі оркестри включали у свій репертуар його знамениті твори: оперу “Манру”, “Симфонію” Полонія “", “Польську фантазію” для фортепіано з оркестром. Крім того Ян Падеревський був знаним державним діячем, політиком (прем’єр та міністр закордонних справ Польщі у 1919 році). А ще він був філантропом. Падеревський щедро ділився своїм статком із співвітчизниками (поляками) і з громадянами багатьох інших країн. За його фінансової участі відкривалися концертні зали і пам’ятники — монумент Клоду Дебюссі і Едуару Колонну в Парижі, пам’ятник Ференцу Лісту в Веймарі, Людвігу Бетховену в Бонні, Фредеріку Шопену в Желязовой-Волі, Тадеушу Костюшко в Чикаго, тріумфальна арка у Вашингтоні. Ігнацій Ян Падеревський народився на території сучасної України, жив під Житомиром та біля Шепетівки. Навчався у Варшаві, а творив по всьому світу.

“Коли я вперше почула „Польську фантазію“ Падеревського, я просто закохалася в його музику. У ній відчувається впевненість зрілого майстра, музика має цікаву наповненість, дивовижну злагодженість. Композитор мав тісний зв’язок з Україною, тут народився, тут мешкала його родина, мабуть тому у його творах можна почути характерний мелос Карпат.

Можу сказати, що для мене особисто музика Падеревського стала прекрасним відкриттям. І я щиро бажаю таких відкриттів всім слухачам концерту Гранд-фінал міжнародного фестивалю „Відкриваємо Падеревського“!” — розповідає диригент-постановник концерту з.а. України Оксана Мадараш.

До програми Гранд-фіналу міжнародного фестивалю “Відкриваємо Падеревського” увійшли твори І.Я Падеревського, К.Дембського, М.Скорика.

У симфонічному концерті, організованому за підтримки Польського інституту братимуть участь солісти: Маріанна Гумецька /фортепіано/ (Україна), Артур Яронь /фортепіано/ (Польща), Євген Крук /скрипка/ (Україна); диригенти концерту: Кшесімір Дембський (Польща) Оксана Мадараш (Україна); симфонічний оркестр Національної оперети України.

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