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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81951 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 74357 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 81225 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88093 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120056 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 145580 просмотра

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В Национальной оперетте состоится гранд-финал международного фестиваля "Открываем Падеревского"

В Национальной оперетте состоится гранд-финал международного фестиваля "Открываем Падеревского"

Киев  •  УНН

 • 15057 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Симфонический концерт, который в конце осени ежегодно происходит в Национальной оперетте Украины, цого года будет гранд-финалом международного фестиваля "Открываем Падеревского", передает УНН.

Симфонический концерт, который в конце осени ежегодно происходит в Национальной оперетте Украины, цого года будет Гранд-финалом международного фестиваля "Открываем Падеревского". Фестиваля, который объединяет украинский, польский и американскую культуру.

Падеревский - многогранная личность. Он был выдающимся пианистом с пятидесятилетней карьерой виртуоза. Многие гастролировал по Европе, обеим Америкам (Южной и Северной), Австралии. Писал сонаты для скрипки и фортепиано, известные оркестры включали в свой репертуар его знаменитые произведения: оперу "Манру", "Симфонию" Полония "", "Польскую фантазию" для фортепиано с оркестром. Кроме того Ян Падеревский был известным государственным деятелем, политиком (премьер Товарищеский и министр иностранных дел Польши в 1919 году). А еще он был филантропом. Падеревский щедро делился своим состоянием с соотечественниками (поляками) и с гражданами многих других стран. по его финансового участия открывались концертные залы и памятники - монумент Клоду Дебюсси и Дуарте Колонный в Париже, памятник Ференцу Листу в Веймаре, Людвигу Бетховену в Бонне, Фредерику Шопену в Желязовой-Воли, Тадеуш Костюшко в Чикаго, триумфальная арка в Вашингтоне. Падеревский родился на территории современной Украины, жил под Житомиром и у Шепетовки . Учился в Варшаве, а творил по всему миру.

"Когда я впервые услышала" Польскую фантазию "Падеревского, я просто влюбилась в его музыку. В ней чувствуется уверенность зрелого мастера, музыка имеет интересную наполненность, удивительную слаженность. Композитор имел тесную связь с Украиной, здесь родился, здесь жила его семья, видимо потому в его произведениях можно услышать характерный мелос Карпат.

Могу сказать, что для меня лично музыка Падеревского стала прекрасным открытием. И я искренне желаю таких открытий всем слушателям концерта Гранд-финал международного фестиваля "Открываем Падеревского"! ", - рассказывает дирижер-постановщик концерта з.а. Украина Оксана Мадараш.

В программу Гранд-финала международного фестиваля "Открываем Падеревского" вошли произведения И.Я Падеревского, К.Дембського, М.Скорика.

В симфоническом концерте, организованном при поддержке Польского института примут участие солисты: Марианна Гумецкая / фортепиано / (Украина), Артур Яронь / фортепиано / (Польша), Евгений Крук / скрипка / (Украина); дирижеры концерта: Кшесимир Дембский (Польша) Оксана Мадараш (Украина); симфонический оркестр Национальной оперетты Украины.

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