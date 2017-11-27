В Национальной оперетте состоится гранд-финал международного фестиваля "Открываем Падеревского"

Симфонический концерт, который в конце осени ежегодно происходит в Национальной оперетте Украины, цого года будет Гранд-финалом международного фестиваля "Открываем Падеревского". Фестиваля, который объединяет украинский, польский и американскую культуру.

Падеревский - многогранная личность. Он был выдающимся пианистом с пятидесятилетней карьерой виртуоза. Многие гастролировал по Европе, обеим Америкам (Южной и Северной), Австралии. Писал сонаты для скрипки и фортепиано, известные оркестры включали в свой репертуар его знаменитые произведения: оперу "Манру", "Симфонию" Полония "", "Польскую фантазию" для фортепиано с оркестром. Кроме того Ян Падеревский был известным государственным деятелем, политиком (премьер Товарищеский и министр иностранных дел Польши в 1919 году). А еще он был филантропом. Падеревский щедро делился своим состоянием с соотечественниками (поляками) и с гражданами многих других стран. по его финансового участия открывались концертные залы и памятники - монумент Клоду Дебюсси и Дуарте Колонный в Париже, памятник Ференцу Листу в Веймаре, Людвигу Бетховену в Бонне, Фредерику Шопену в Желязовой-Воли, Тадеуш Костюшко в Чикаго, триумфальная арка в Вашингтоне. Падеревский родился на территории современной Украины, жил под Житомиром и у Шепетовки . Учился в Варшаве, а творил по всему миру.

"Когда я впервые услышала" Польскую фантазию "Падеревского, я просто влюбилась в его музыку. В ней чувствуется уверенность зрелого мастера, музыка имеет интересную наполненность, удивительную слаженность. Композитор имел тесную связь с Украиной, здесь родился, здесь жила его семья, видимо потому в его произведениях можно услышать характерный мелос Карпат.

Могу сказать, что для меня лично музыка Падеревского стала прекрасным открытием. И я искренне желаю таких открытий всем слушателям концерта Гранд-финал международного фестиваля "Открываем Падеревского"! ", - рассказывает дирижер-постановщик концерта з.а. Украина Оксана Мадараш.

В программу Гранд-финала международного фестиваля "Открываем Падеревского" вошли произведения И.Я Падеревского, К.Дембського, М.Скорика.

В симфоническом концерте, организованном при поддержке Польского института примут участие солисты: Марианна Гумецкая / фортепиано / (Украина), Артур Яронь / фортепиано / (Польша), Евгений Крук / скрипка / (Украина); дирижеры концерта: Кшесимир Дембский (Польша) Оксана Мадараш (Украина); симфонический оркестр Национальной оперетты Украины.