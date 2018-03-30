У Нацбанку уточнили розмір золотовалютних резервів

“Міжнародні резерви станом на початок березня практично не змінилися порівняно з їх рівнем початку лютого та становили, за уточненими даними, 18,4 млрд доларів або 3,5 місяця імпорту майбутнього періоду”, — зауважили в НБУ.

Нагадаємо, платіжний баланс України у лютому 2018 року було зведено з профіцитом на суму 252 млн доларів. Проте через його дефіцит у січні за результатами двох місяців сальдо зведеного платіжного балансу залишилося від’ємним (197 млн доларів).