У Нацбанку уточнили розмір золотовалютних резервів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міжнародні резерви станом на початок березня практично не змінилися порівняно з їх рівнем на початку лютого та становили 18,4 млрд доларів, передає УНН з посиланням на дані Нацбанку.
“Міжнародні резерви станом на початок березня практично не змінилися порівняно з їх рівнем початку лютого та становили, за уточненими даними, 18,4 млрд доларів або 3,5 місяця імпорту майбутнього періоду”, — зауважили в НБУ.
Нагадаємо, платіжний баланс України у лютому 2018 року було зведено з профіцитом на суму 252 млн доларів. Проте через його дефіцит у січні за результатами двох місяців сальдо зведеного платіжного балансу залишилося від’ємним (197 млн доларів).