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У НАТО прокоментували останні масовані атаки росії на Україну

У НАТО прокоментували останні масовані атаки росії на Україну

Київ • УНН

 • 27897 перегляди

НАТО засудило атаки рф на Україну

У НАТО віддані подальшому зміцненню оборони України і захищатимуть "кожен сантиметр Польщі". Про це повідомили у пресслужбі НАТО у коментарі RMF FM у відповідь на останні масовані атаки росії на Україну, пише УНН.

Деталі

"НАТО рішуче засуджує російські ракетні атаки та удари безпілотників по українському цивільному населенню, містах та селищах. Це ще одна демонстрація спроби путіна зламати рішучість України. Він не досягне цього", - ідеться у заяві.

У НАТО заявили, що "члени Альянсу вже надали Україні широкий спектр систем протиповітряної оборони та віддані подальшому зміцненню її оборони".

"НАТО продовжує підтримувати право України на самооборону від агресивної війни росії. Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі Альянсу також прокоментували ситуацію в Польщі та загрозу, яку війна становить для сусідніх з Україною країн. "НАТО робить подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності Альянсу", - запевнили представники цієї організації.

Представники Альянсу також нагадують, що "НАТО посилює свою присутність і готовність від Чорного до Балтійського моря, включно з Польщею", і що "у Польщі вже перебувають понад 10 000 військ союзників і значний військовий потенціал союзників, включаючи літаки НАТО, які захищають польське небо".

"НАТО продовжуватиме оцінювати свою позицію та захищати кожен сантиметр Польщі", – запевнили у заяві.

Представники НАТО також нагадують про заяву Генсека Єнса Столтенберга після його розмови з президентом Анджеєм Дудою після того, як російська ракета порушила повітряний простір Польщі. "НАТО солідарне з нашим цінним союзником, стежить за ситуацією, і ми зв'яжемося, коли буде встановлено факти. НАТО залишається пильним", - написав Столтенберг 29 грудня в соціальній мережі.

Доповнення

У суботу, пише видання, завершилися пошуки російської крилатої ракети, яка порушила повітряний простір Польщі. Того дня росія атакувала Україну понад 160 ракетами та безпілотниками.

Польща піднімала дві пари винищувачів в небо під час ракетної атаки рф на Україну02.01.24, 12:40 • 79699 переглядiв

Юлія Шрамко

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