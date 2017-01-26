У NASA створили ролик про зміну температури на планеті за 137 років

Як зазначили у NASA, оскільки місця розташування погодних станцій і методи вимірювання змінюються з плином часу, існує невизначеність в інтерпретації конкретних глобальних відмінностей середніх температур від року до року. Проте, навіть з урахуванням цього, за оцінками NASA 2016 рік з більш ніж 95-відсотковою впевненістю був найтеплішим з 1881 року.

При цьому, спостерігається тенденція до того, що температура продовжить довгострокову тенденцію до потепління і з 2016 року.

"2016 - третій рекордний рік поспіль в цій серії потепління. Ми не очікуємо температурних рекордів щороку, але поточна тенденція з потеплінням в довгостроковій перспективі очевидна", - заявив директор Інституту космічних досліджень NASA імені Годдарда Гевін Шмідт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нинішній рік може стати найбільш спекотним в історії

Зафіксовано, що найбільше потепління зафіксовано в період останніх 35 років, при цьому 16 з 17 рекордно спекотних років зафіксовано з 2001 року.

Вчені зазначають, що не тільки 2016 рік видався найспеконтнішим взагалі, а і рекордними є температури 8 місяців цього року – з січня по вересень, за винятком червня.

Як повідомляв УНН, фотограф зняв північне сяйво з висоти 10 тисяч метрів.