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У NASA створили ролик про зміну температури на планеті за 137 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Карта відображає прогресуючі глобальні аномалії температури поверхні Землі від 1880 до 2016 року. Кінцевий кадр показав, що період глобальної аномалії температури зафіксований в період з 2012 до 2016 року, передає УНН з посиланням на NASA.

Як зазначили у NASA, оскільки місця розташування погодних станцій і методи вимірювання змінюються з плином часу, існує невизначеність в інтерпретації конкретних глобальних відмінностей середніх температур від року до року. Проте, навіть з урахуванням цього, за оцінками NASA 2016 рік з більш ніж 95-відсотковою впевненістю був найтеплішим з 1881 року.

При цьому, спостерігається тенденція до того, що температура продовжить довгострокову тенденцію до потепління і з 2016 року.

"2016 - третій рекордний рік поспіль в цій серії потепління. Ми не очікуємо температурних рекордів щороку, але поточна тенденція з потеплінням в довгостроковій перспективі очевидна", - заявив директор Інституту космічних досліджень NASA імені Годдарда Гевін Шмідт.

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Зафіксовано, що найбільше потепління зафіксовано в період останніх 35 років, при цьому 16 з 17 рекордно спекотних років зафіксовано з 2001 року.

Вчені зазначають, що не тільки 2016 рік видався найспеконтнішим взагалі, а і рекордними є температури 8 місяців цього року – з січня по вересень, за винятком червня.

Як повідомляв УНН, фотограф зняв північне сяйво з висоти 10 тисяч метрів.

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