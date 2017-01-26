В NASA создали ролик об изменении температуры на планете за 137 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Карта отражает прогрессирующие глобальные аномалии температуры поверхности Земли с 1880 до 2016 года. Конечный кадр показал, что период глобальной аномалии температуры зафиксирован в период с 2012 до 2016 года, передает УНН со ссылкой на NASA.
Как отметили в NASA, так как места расположения погодных станций и методы измерения изменяются с течением времени, существует неопределенность в интерпретации конкретных глобальных различий средних температур от года к году. Однако, даже с учетом этого, по оценкам NASA 2016 год с более чем 95-процентной уверенностью был самым теплым с 1881 года.
При этом наблюдается тенденция к тому, что температура продолжит долгосрочную тенденцию к потеплению и с 2016 года.
"2016 - третий рекордный год подряд в этой серии потепления. Мы не ожидаем температурных рекордов ежегодно, но текущая тенденция с потеплением в долгосрочной перспективе очевидна", - заявил директор Института космических исследований NASA имени Годдарда Гэвин Шмидт.
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Зафиксировано, что наибольшее потепление зафиксировано в период последних 35 лет, при этом 16 из 17 рекордно жарких лет зафиксировано с 2001 года.
Ученые отмечают, что не только 2016 год выдался наиболее жарким вообще, а и рекордными являются температуры 8 месяцев этого года - с января по сентябрь, за исключением июня.
Как сообщал УНН, фотограф снял северное сияние с высоты 10 000 метров .