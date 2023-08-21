У Нафтогазі вирішили скасувати 44,7 млн грн преміальних виплат на збиткових підприємствах Фірташа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Група Нафтогаз ухвалила рішення скасувати 44,7 млн грн преміальних виплат на збиткових підприємствах Фірташа. Відповідне рішення було прийняте 18 серпня на засіданні правління НАК “Нафтогаз України”, передає УНН.
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За результатами ініційованої новим керівництвом перевірки фінансової звітності зазначених Товариств будуть анульовані попередні рішення наглядових рад, згідно з якими звільнені Голови та члени Правління Товариств нарахували собі у травні 2023 необґрунтовані премії, наголосили у компанії.
Як повідомили у "Нафтогазі", всі вищезазначені компанії задекларували збитковість: вони мають дебіторську заборгованість, підозрюються в ухилянні від сплати податків та фігурують у кримінальних провадженнях. Що робить преміювання безпідставним, а намагання отримати високі преміальні — про службові зловживання екс-керівників цих компаній.
У компанії зазначили, що:
• АТ “Миколаївгаз”, АТ “Івано-Франківськгаз” і АТ “Хмельницькгаз” перейшли до складу Групи Нафтогаз 15 серпня.
• Завдання нового менеджменту — налагодити безперебійну роботу, раціонально використовувати енергоресурс, дотримуватись високої фінансової дисципліни і припинити процес боргоутворень.
Нагадаємо
За даними НАК, у серпні 2023 року було змінено керівництво АТ “Миколаївгаз”, АТ “Івано-Франківськгаз” та АТ “Хмельницькгаз”, які входили в орбіту “Регіональної газової компанії” Дмитра Фірташа.