У Нафтогазі вирішили скасувати 44,7 млн грн преміальних виплат на збиткових підприємствах Фірташа

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За результатами ініційованої новим керівництвом перевірки фінансової звітності зазначених Товариств будуть анульовані попередні рішення наглядових рад, згідно з якими звільнені Голови та члени Правління Товариств нарахували собі у травні 2023 необґрунтовані премії, наголосили у компанії.

Як повідомили у "Нафтогазі", всі вищезазначені компанії задекларували збитковість: вони мають дебіторську заборгованість, підозрюються в ухилянні від сплати податків та фігурують у кримінальних провадженнях. Що робить преміювання безпідставним, а намагання отримати високі преміальні — про службові зловживання екс-керівників цих компаній.

У компанії зазначили, що:

• АТ “Миколаївгаз”, АТ “Івано-Франківськгаз” і АТ “Хмельницькгаз” перейшли до складу Групи Нафтогаз 15 серпня.

• Завдання нового менеджменту — налагодити безперебійну роботу, раціонально використовувати енергоресурс, дотримуватись високої фінансової дисципліни і припинити процес боргоутворень.

Нагадаємо

За даними НАК, у серпні 2023 року було змінено керівництво АТ “Миколаївгаз”, АТ “Івано-Франківськгаз” та АТ “Хмельницькгаз”, які входили в орбіту “Регіональної газової компанії” Дмитра Фірташа.