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В Нафтогазе решили отменить 44,7 млн грн премиальных выплат на убыточных предприятиях Фирташа

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Группа Нафтогаз приняла решение отменить 44,7 млн грн премиальных выплат на убыточных предприятиях Фирташа. Соответствующее решение было принято 18 августа на заседании правления НАК “Нафтогаз Украины”, передает УНН.

Детали

По результатам инициированной новым руководством проверки финансовой отчетности указанных обществ будут аннулированы предыдущие решения наблюдательных советов, согласно которым уволенные Председатели и члены Правления обществ начислили себе в мае 2023 необоснованные премии, отметили в компании.

Как сообщили в "Нафтогазе", все вышеупомянутые компании задекларировали убыточность: они имеют дебиторскую задолженность, подозреваются в уклонении от уплаты налогов и фигурируют в уголовных производствах. Что делает премирование безосновательным, а попытки получить высокие премиальные — о служебных злоупотреблениях экс-руководителей этих компаний.

В компании отметили, что:

• АО “Николаевгаз”, АО “Ивано-Франковскгаз” и АО “Хмельницкгаз” перешли в состав Группы Нафтогаз 15 августа.

• Задача нового менеджмента — наладить бесперебойную работу, рационально использовать энергоресурс, придерживаться высокой финансовой дисциплины и прекратить процесс долгообразований.

Напомним

По данным НАК, в августе 2023 года было сменено руководство АО “Николаевгаз”, АО “Ивано-Франковскгаз” и АО “Хмельницкгаз”, которые входили в орбиту “Региональной газовой компании” Дмитрия Фирташа.

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