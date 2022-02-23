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У НАБУ спростували участь Коса в аудиті бюро

У НАБУ спростували участь Коса в аудиті бюро

Київ • УНН

 • 155047 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. У НАБУ відсутня інформація про те, що компанія Драго Коса братиме участь в аудиті бюро, повідомляє УНН.

Цитата:

“У Національному бюро відсутня зазначена інформація, тому надання відповіді на поставлені у зверненні запитання не є можливим”, — зазначили в НАБУ у відповідь на запит УНН.

Зазначимо, що Драго Кос — колишній президент GRECO (орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу), а нині член комісії, яка обирає в Україні нового керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Інформація про те, що приватна компанія Коса RUR братиме участь у аудиті бюро, з’явилася минулого року. Її оприлюднили ЗМІ з посиланням на самого Коса, який виправдовував своє неформальне спілкування з одним із кандидатів на голову САП Максимом Грищуком саме аудитом в НАБУ.

“Моя компанія найнята для оцінювання НАБУ. Я зустрічався з Грищуком (САП) з питання — як вони оцінюють НАБУ”, — повідомляє видання Politica.

Утім, очевидно, що інформація сторін не збігається. І якщо Кос спілкувався з Грищуком неформально, не маючи на те об’єктивних підстав як член комісії, це може свідчити про їх недоброчесність.

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