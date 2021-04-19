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У НАБУ похвалилися детективом, який самоусунувся від викриття корупції в “Укрзалізниці”

У НАБУ похвалилися детективом, який самоусунувся від викриття корупції в “Укрзалізниці”

Київ • УНН

 • 19864 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро підсумувало результат свого шестирічного існування. Серед досягнень назвало 300 скерованих до суду справ та похвалилося детективами, серед яких Денис Гюльмагомедов, який отримує гранти від фонду “Відродження” Джорджа Сороса, передає УНН.

Цитата

“Результати НАБУ — це результати роботи невеликої команди детективів, аналітиків, юристів, прокурорів САП і викривачів корупції. Це більше 800 складних багатотомних справ в роботі, 300 скерованих справ до суду та більше 400 повідомлень про підозру станом на кінець минулого року. Кожне провадження — це сотні процесуальних дій: допитів, оглядів, експертиз, обшуків тощо”, — заявили в НАБУ.

Деталі

Серед “гордості” НАБУ Денис Гюльмагомедов ( на фото у правому верхньому кутку). Детектив відомий тим, що другий рік поспіль отримує гранти від фонду “Відродження” Джорджа Сороса. Востаннє на заході іноземного багатія він презентував мобільний застосунок “Стандарти” для слідчих та прокурорів, який користувачі прозвали “переписуванням думок інших авторів”. 

Також Гюльмагомедов у жовтні минулого року відзначився підписанням меморандуму про спільну боротьбу з корупцією в “Укрзалізниці”. Відтоді жодного факту там не виявив, а виявлені журналістами схеми — коментувати відмовився. НАБУ за ті півроку, що “Укрзалізницею” керували люди Михаїла Саакашвілі, наближеного до першого заступника директора НАБУ Гізо Углава — жодного кримінального провадження не відкрило. Деталі тут.

Доповнення

У коментарях під постом НАБУ дописувачі вказують, що це не єдиний випадок саботажу бюро розслідувати корупцію саме в сфері інфраструктури України.

“Вільна профспілка ІТП Державного авіапідприємства „Львівські авіалінії“ багаторазово направляла повідомлення про злочини в ДБР, НАБУ щодо розкрадання літаків та майна державної авіакомпанії чиновниками Мінінфраструктури (Мінтрансзв’язку) та Державіаадміністрації — Державіаслужби під кришуванням прокурорів, - розікрали майна державного авіапідприємства на понад 100 млн грн, змовились та поділили літаки Як-42, Іл-18, Іл-76, Ан-12, двигуни, обладнання... розпродали як металобрухт на приватних агробіржах і літаки типу без пропелерів та паливних баків полетіли до комерсантів.
Крали гроші, що зафіксувало КРУ (16 млн грн) та за фіктивними рішеннями судів і виконавчих листів...
Отож, заяви про злочин навіть не зареєстрували в ЄРДР, — народні гроші даремно викинутi на жирні зарплати нєпотрєбам з ДБР, НАБУ”, — написав Сергій Сміщук.

Також дописувачі поцікавилися у НАБУ, скільки людей реально понесли покарання за корупцію в Україні. У відповідь відомство повідомило, що у 2020 році ухвалено 11 вироків, а в 2021 році — вже два вироки з реальним покаранням: один з них прокурору, який хотів влаштуватися в НАБУ за гроші, інший — голови Требухівської сільради за замах на розтрату 8 га землі. Коментарі говорять самі за себе.

Доповнення

Вибірковість детективів НАБУ у розслідуваннях та їх бездіяльність щодо викриття корупції в “Укрзалізниці” вивчає нині Тимчасова слідча комісія Верховної Ради.

За словами екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, в НАБУ цілий відділ детективів начебто бореться з корупцією в “Укрзалізниці”, але реальних результатів надати не може. 

Водночас у НАБУ повідомили, що найближчим часом відзвітують за цим питанням. 

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