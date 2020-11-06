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У МЗС висловили Росії протест через провокаційний указ Путіна

У МЗС висловили Росії протест через провокаційний указ Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації через черговий указ президента Росії Володимира Путіна, яким у Кремлі намагаються легалізувати незаконну видачу в окремих районах Донецької та Луганської областей України документів та реєстраційних знаків транспортних засобів жителям цих районів, а також надання їм російського громадянства в спрощеному порядку. В українському МЗС, зокрема, закликали міжнародних партнерів до санкцій проти Росії. Про це повідомили у пресцентрі МЗС України, передає УНН.

“Сьогодні було оприлюднено Указ Президента РФ, яким здійснюється чергова спроба російської влади легалізувати незаконну видачу в окремих районах Донецької і Луганської областей України документів і реєстраційних знаків транспортних засобів мешканцям цих районів, а також надання їм російського громадянства у спрощеному порядку.

МЗС України вважає ці кроки російської сторони черговим елементом агресії стосовно України, які спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, є відвертим свідченням наміру Кремля продовжувати війну проти України не лише збройними, але й юридичними методами”, — повідомили у МЗС.

“Протиправне рішення Кремля відкрито суперечить зобов’язанням російської сторони за Мінськими домовленостями, ігнорує зусилля, що докладаються в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі для підтримання режиму припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької і Луганської областей України”, — додали у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС вкотре наголосили, що “кремлівські укази стосовно т.зв. „визнання документів і реєстраційних знаків“ та „спрощеного порядку“ надання громадянства Російської Федерації жителям окремих районів Донецької і Луганської областей України не визнаватимуться українською стороною”.

Зокрема, у міністерстві переконані, що міжнародні партнери України “також не визнаватимуть ці російські документи та будь-які правочини на їх основі”.

У МЗС вимагають російську сторону невідкладно скасувати усі агресивні рішення щодо України та усунути їхні негативні наслідки.

“У зв’язку з публікацією цього указу МЗС висловлює рішучий протест російській стороні з направленням відповідної ноти, закликає наших міжнародних партнерів, насамперед по лінії Нормандського формату, засудити дії РФ та вжити необхідних засобів тиску, у т.ч. санкційного. Це питання якнайшвидше буде порушене Україною на міжнародних платформах, зокрема в рамках ООН, ОБСЄ та РЄ”, — резюмували у МЗС.

Нагадаємо, сьогодні у Кремлі пояснили паспортизацію Донбасу “захистом етнічних росіян”.

У МЗС України не вказали конкретний указ президента РФ, проте ймовірно, що мова йде про документ від 4 листопада, який спрощує процедуру видачі паспортів РФ населенню тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляв УНН, напередодні українська делегація в Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій по Донбасу”.

Одним з них, зокрема, є скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства.

Українські Національні Новини

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