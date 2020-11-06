Кремль пояснює паспортизацію Донбасу "захистом етнічних росіян"

"...оскільки це етнічні росіяни, то, звичайно, Росія завжди захищала і буде захищати інтереси росіян, де б вони не проживали", - заявив представник Кремля.

На його погляд, позиція України щодо надання російського громадянства зрозуміла, "але вона докорінно розходиться із зобов'язаннями України, які зафіксовані підписом президента України в Мінському комплексі заходів".

"У Мінському комплексі заходів немає такого положення", - вважає Пєсков.

Як повідомляв УНН, напередодні українська делегація в Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного "Плану дій по Донбасу".

Одним з них, зокрема, є скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства.