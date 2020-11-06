Кремль объясняет паспортизацию Донбасса "защитой этнических русских"

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09:55 • 75379 просмотра

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал позицию Украины о том, что РФ должна отменить указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями оккупированных территорий Донбасса, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"...поскольку это этнические русские, то, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы россиян, где бы они ни проживали", - заявил представитель Кремля.

По его мнению, позиция Украины относительно предоставления российского гражданства понятна, "но она в корне расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер".

"В Минском комплексе мер нет такого положения", - считает Песков.

Как сообщал УНН, накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".

Одним из них, в частности, является отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства.

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