Кремль объясняет паспортизацию Донбасса "защитой этнических русских"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал позицию Украины о том, что РФ должна отменить указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями оккупированных территорий Донбасса, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"...поскольку это этнические русские, то, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы россиян, где бы они ни проживали", - заявил представитель Кремля.
По его мнению, позиция Украины относительно предоставления российского гражданства понятна, "но она в корне расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер".
"В Минском комплексе мер нет такого положения", - считает Песков.
Как сообщал УНН, накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".
Одним из них, в частности, является отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства.