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В МИД выразили России протест из-за провокационного указа Путина

В МИД выразили России протест из-за провокационного указа Путина

Киев  •  УНН

 • 23034 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за очередного указа президента России Владимира Путина, которым в Кремле пытаются легализовать незаконную выдачу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины документов и регистрационных знаков транспортных средств жителям этих районов, а также предоставление им российского гражданства в упрощенном порядке. В украинском МИД, в частности, призвали международных партнеров к санкциям против России. Об этом сообщили в пресс-центре МИД Украины, передает УНН.

“Сегодня был обнародован Указ Президента РФ, которым осуществляется очередная попытка российских властей легализовать незаконную выдачу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины документов и регистрационных знаков транспортных средств жителям этих районов, а также предоставление им российского гражданства в упрощенном порядке.

МИД Украины считает эти шаги российской стороны очередным элементом агрессии по отношению к Украине, направленные против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, что является откровенным свидетельством намерения Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами”, — сообщили в МИД.

“Противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по минским договоренностям, игнорирует усилия, предпринимаемые в Нормандской формате и Трехсторонний контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины”, — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД еще раз подчеркнули, что “кремлевские указы о т.н. „Признание документов и регистрационных знаков“ и „упрощенного порядка“ предоставления гражданства Российской Федерации жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не будут признаваться украинской стороной”.

В частности, в министерстве убеждены, что международные партнеры Украины “также не будут признавать эти российские документы и любые сделки на их основе”.

В МИД требуют от российской стороны немедленно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия.

“В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в т.ч. санкционного. Этот вопрос скорее будет поднят Украины на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ”, — резюмировали в МИД.

Напомним, сегодня в Кремле объяснили паспортизацию Донбасса “защитой этнических русских”.

В МИД Украины не указали конкретный указ президента РФ, однако вероятно, что речь идет о документе от 4 ноября, который упрощает процедуру выдачи паспортов РФ населению временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщал УНН, накануне украинская делегация в Трехсторонний контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного “Плана действий по Донбасса”.

Одним из них, в частности, является отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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