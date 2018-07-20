У МЗС прокоментували обшуки українських кораблів в Азовському морі

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У МЗС немає скарг від капітанів чи судновласників затриманих та оглянутих росіянами українських кораблів в Азовському морі. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає УНН.

"Ми всі використовуємо інформацію з відкритих джерел (щодо затримання українських суден в Азовському морі росіянами – ред.). Чи є у нас хоч одна скарга від судновласника, чи скарга від капітана судна, яке затримали… Є штучно створене зараз загострення в інформаційному полі питання Азову – воно завжди існувало… По всім канонам Міжнародного права військові кораблі мають право зупиняти цивільні кораблі для огляду – для цього непотрібні жодні мандати… Якщо у нас будуть матеріали, які нам дозволяють заявити протест проти затримання – ми будемо користуватись. Наразі я бачу дуже багато спекуляцій навколо цього", - підкреслила Зеркаль.

Нагадаємо, від кінця квітня цього року прикордонники РФ затримали майже 100 українських суден в Азовському морі. Про це в ефірі “Радіо Свобода” повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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