У МЗС прокоментували обшуки українських кораблів в Азовському морі

"Ми всі використовуємо інформацію з відкритих джерел (щодо затримання українських суден в Азовському морі росіянами – ред.). Чи є у нас хоч одна скарга від судновласника, чи скарга від капітана судна, яке затримали… Є штучно створене зараз загострення в інформаційному полі питання Азову – воно завжди існувало… По всім канонам Міжнародного права військові кораблі мають право зупиняти цивільні кораблі для огляду – для цього непотрібні жодні мандати… Якщо у нас будуть матеріали, які нам дозволяють заявити протест проти затримання – ми будемо користуватись. Наразі я бачу дуже багато спекуляцій навколо цього", - підкреслила Зеркаль.



Нагадаємо, від кінця квітня цього року прикордонники РФ затримали майже 100 українських суден в Азовському морі. Про це в ефірі “Радіо Свобода” повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.