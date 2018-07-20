В МИД прокомментировали обыски украинских кораблей в Азовском море

"Мы все используем информацию из открытых источников (по задержанию украинских судов в Азовском море русскими - ред.). Есть ли у нас хоть одна жалоба от судовладельца или жалоба от капитана судна, которого задержали ... Есть искусственно созданное сейчас обострение в информационном поле вопрос Азова - оно всегда существовало ... По всем канонам Международного права военные корабли имеют право останавливать гражданские корабли для осмотра - для этого не нужны никакие мандаты ... Если у нас будут материалы, которые нам позволяют заявить протест против задержания - мы будем пользоваться. Сейчас я вижу очень много спекуляций вокруг этого", - подчеркнула Зеркаль.



Напомним, с конца апреля этого года пограничники РФ задержали почти 100 украинских судов в Азовском море. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелн.