У МЗС Фінляндії запропонували провести нові вибори президента Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Єдиною можливістю виходу з кризової ситуації в Білорусі є проведення нових президентських виборів. Про це повідомив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто за підсумками зустрічі у Вільнюсі з екскандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тіхановською, повідомляє газета Helsingin Sanomat, інформує УНН.
“Згідно з принципами ОБСЄ, було б добре діяти. До них (принципів — ред.) відносяться відкриті вільні вибори, повага прав людини і свобода засобів масової інформації. Сила ОБСЄ, звичайно, в тому, що Білорусь є членом цієї організації”, — сказав Хаавісто.
У своєму Twitter міністр повідомив, що провів зустріч з главою МЗС Литви Лінасом Лінас Антанас Лінкявічюсом, а також з самою Тіхановською.
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Хаавісто зазначив, що білоруська опозиція прагне до діалогу з владою.
Нагадаємо, Тіхановська назвала умови для вирішення кризи у Білорусі за участі РФ.