В МИД Финляндии предложили провести новые выборы президента Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Единственной возможностью выхода из кризисной ситуации в Беларуси является проведение новых президентских выборов. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по итогам встречи в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, сообщает газета Helsingin Sanomat, информирует УНН.
"Согласно принципам ОБСЕ, было бы хорошо действовать. К ним (принципам - ред.) относятся открытые свободные выборы, уважение прав человека и свобода средств массовой информации. Сила ОБСЕ, конечно, в том, что Беларусь является членом этой организации", - сказал Хаависто.
В своем Twitter министр сообщил, что провел встречу с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюс, а также с самой Тихановской.
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Хаависто отметил, что белорусская оппозиция стремится к диалогу с властью.
Напомним, Тихановская назвала условия для разрешения кризиса в Беларуси с участием РФ.