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У МВС розповіли, коли варто починати реінтеграцію Донбасу

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що реінтеграцію Донбасу слід починати після виведення всіх військових з'єзднань РФ і повного встановлення української юрисдикції на окупованій території. Про це Аваков заявив сьогодні в ході VIII Національного експертного форуму "Україна: у прагненні до рівноваги", передає кореспондент УНН.

"Після виведення всіх російських військових з'єзднань з окупованих територій частин Донбасу, встановлення контролю на кордоні України спільно з миротворцями, яких запропонував Президент Порошенко, введення органів юстиції України на окупованих зараз територіях, проведення виборів ... набагато важливіше, що ми встановимо верховенство українського закону, державний прапор, держоргани юстиції, і тоді настає час для соціальних компромісів", - сказав Аваков.

За його словами, не слід проводить так звану обмежену амністіцію, а необхідно прийняти закон про колаборантів. Також він вважає, амністіція можлива тільки для тих, чиї руки не запятна кров'ю.

"Якщо люди співпрацювали з місцевими адміністраціями, вимушено або по власній слабкості, то тут повинна бути воля примирення і ми повинні визначити, що ми цю сторінку перегорнули. Це ключові механізми", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, Аваков вважає, що формат мінських переговорів вичерпав себе, тому необхідно знайти інші варіанти ведення діалогу.

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