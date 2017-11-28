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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81518 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 73655 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 80572 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 87512 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119849 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 145403 просмотра

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У МВД рассказали, когда следует начинать реинтеграцию Донбасса

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков, что реинтеграцию Донбасса следует начинать после вывода всех воинских соеденений РФ и полного установления украинской юрисдикции. Об этом Аваков заявил сегодня в ходе VIII Национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию", передает корреспондент УНН.

"После выведения всех российских воинских соеденений с территории окупированных частей Донбасса, установления контроля на границе Украины совместно с миротворцами, которых предложил Президент Порошенко, введение органов юстиции Украины на оккупированых сейчас территориях, проведение выборов... гораздо важнее, что мы установим верховенство украинского закона, государственный флаг, гос органы юстиции, и тогда наступает время для социальных компромисов", - сказал Аваков.

По его словам, не следует проводит так называемую ограниченную амнистицию, а необходимо принять закон о колаборантах. Также он считает, амнистиция возможна только для тех, чьи руки не запятна кровью.

"Если люди сотрудничали с местными администрациями, вынужденно или по собственной слабости, то тут должна быть воля примирения и мы должны определить, что мы эту страницу перевернули. Это ключевые механизмы", - подчеркнул Аваков.

Напомним, Аваков считает, что формат минских переговоров исчерпал себя, поэтому необходимо найти другие варианты ведения диалога.

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