У МВД рассказали, когда следует начинать реинтеграцию Донбасса

"После выведения всех российских воинских соеденений с территории окупированных частей Донбасса, установления контроля на границе Украины совместно с миротворцами, которых предложил Президент Порошенко, введение органов юстиции Украины на оккупированых сейчас территориях, проведение выборов... гораздо важнее, что мы установим верховенство украинского закона, государственный флаг, гос органы юстиции, и тогда наступает время для социальных компромисов", - сказал Аваков.

По его словам, не следует проводит так называемую ограниченную амнистицию, а необходимо принять закон о колаборантах. Также он считает, амнистиция возможна только для тех, чьи руки не запятна кровью.

"Если люди сотрудничали с местными администрациями, вынужденно или по собственной слабости, то тут должна быть воля примирения и мы должны определить, что мы эту страницу перевернули. Это ключевые механизмы", - подчеркнул Аваков.

Напомним, Аваков считает, что формат минских переговоров исчерпал себя, поэтому необходимо найти другие варианты ведения диалога.