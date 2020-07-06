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У МОЗ створюють трирівневу модель координації міжнародної технічної допомоги

У МОЗ створюють трирівневу модель координації міжнародної технічної допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я працює над реалізацією трирівневої моделі координації міжнародної технічної допомоги. З цією метою при відомстві створюється секторальна робоча група з питань охорони здоров’я. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

"На даний момент МОЗ працює над реалізацією трирівневої моделі координації міжнародної технічної допомоги. Ця модель передбачає координацію усіх донорських проектів, як на рівні окремих виконавців, так і МОЗ з Кабміном. З цією метою при МОЗ України створюється секторальна робоча група з питань охорони здоров’я, до складу якої будуть входити представники МОЗ, НСЗУ, ДП "Державний експертний центр", ДП "eHealth" та ДП "Державні закупівлі", - повідомив Іващенко.

Він розповів, що участь у цій секторальній робочій групі будуть брати і представники ВООЗ, ООН, Світового банку, донори і представники посольств та міжнародних партнерів.

Також у рамках цієї групи передбачено створення підгруп за участі делегованих представників.

"Перше засідання передбачено провести до середини липня. На ньому будуть визначені пріоритетні напрямки", - додав урядовець.

Він також підкреслив, що зараз МОЗ розвиває співпрацю з європейськими партнерами. Нагадав, що Україну було прийнято до комітету з охорони здоров’я ЄС в якості спостерігача, а також передбачена офіційна підтримка та участь експертів ЄС у сфері охорони здоров’я щодо залучення їх до імплементації і подальшої реалізації другого етапу медреформи в Україні.

Нагадаємо, США надали Україні понад 17 млн доларів для боротьби з пандемією COVID-19.

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