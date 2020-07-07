У МОЗ анонсували створення нових підрозділів для контролю за якістю надання меддопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я вводиться нова структура - повноцінний департамент якості медичної допомоги та експертна група з питань медсестринства. Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
"У нас вводиться нова структура МОЗ. Тепер у структурі міністерства буде працювати повноцінний департамент якості медичної допомоги. У цьому департаменті є структурні підрозділи, які, власне, і будуть займатися процесом управління якості меддопомоги. У цьому департаменті створені: відділ контролю якості надання меддопомоги, відділ аналізу результатів та ефективності надання медичних послуг та відділ контролю нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я. Відновлюється й робота клініко-експертної центральної комісії. Ми працюємо над новим наказом МОЗ, який незабаром буде прийнятий, щоб кожен пацієнт почувався захищеним, а кожен заклад охорони здоров'я забезпечив якість медичної допомоги високого стандарту", - зазначила вона.
Окрім того, за її словами, у структурі міністерства функціонуватиме й експертна група з питань медсестринства.
"Зараз комплектуються наші структурні підрозділи, і, фактично, вперше у структурі МОЗ будуть державні експерти, які займатимуться розвитком медсестринства в Україні", - додала Микичак.
Нагадаємо, до початку 2021 року Міністерство охорони здоров’я запровадить критерії якості роботи лікарів, до них відноситиметься й питання підвищення кваліфікації.