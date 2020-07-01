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До кінця року МОЗ запровадить критерії якості роботи лікарів

До кінця року МОЗ запровадить критерії якості роботи лікарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. До початку 2021 року Міністерство охорони здоров’я запровадить критерії якості роботи лікарів, до них відноситиметься й питання підвищення кваліфікації. Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.

"Міністерство охорони здоров’я до початку 2021 року запровадить критерії якості роботи лікаря первинної медичної допомоги, сімейного лікаря, педіатра, терапевта. Сюди будуть належати ті речі, що стосуватимуться підвищення кваліфікації безперервного післядипломного розвитку", - зазначила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів проголосував за проект акту, який передбачає підвищення заробітної плати медичних працівників у розмірі від 25% мінімальної заробітної плати та до 70% посадового окладу, в залежності від посади. 

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