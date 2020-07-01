К концу года Минздрав введет критерии качества работы врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. К началу 2021 года Министерство здравоохранения введет критерии качества работы врачей, к ним будут относиться и вопросы повышения квалификации. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.
"Министерство здравоохранения до начала 2021 года введет критерии качества работы врача первичной медицинской помощи, семейного врача, педиатра, терапевта. Сюда будут принадлежать те вещи, которые будут касаться повышения квалификации непрерывного последипломного развития", - отметила она.
Напомним, Кабинет министров проголосовал за проект акта, который предусматривает повышение заработной платы медицинских работников в размере от 25% минимальной заработной платы и до 70% должностного оклада, в зависимости от должности.