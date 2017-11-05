У Москві затримали більше 80 мітингувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Москві затримали більше 80 людей, які вийшли на мітинг на Монежній площі, передає УНН з посиланням на дані ОВД-Инфо.
У центрі Москви на Манежній площі правоохоронні органи затримали 82 людини.
За інформацією видання понад 40 затриманих наразі знаходяться в одному із “автозаків”.
Як повідомляв УНН, на “Російському марші” в районі Любліно в російській столиці Москві затримано кілька десятків осіб, в тому числі одного із заявників акції Костянтина Філіна.