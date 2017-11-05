В Москве задержали более 80 митингующих

В центре Москвы на Манежной площади правоохранительные органы задержали 82 человека.

По информации издания более 40 задержанных сейчас находятся в одном из "автозаков".

Как сообщал УНН, на "Русском марше" в районе Люблино в российской столице Москве задержаны несколько десятков человек, в том числе одного из заявителей акции Константина Филина.