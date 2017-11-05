В Москве задержали более 80 митингующих
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Москве задержали более 80 человек, которые вышли на митинг на Монежной площади, передает УНН со ссылкой на данные ОВД-Инфо.
В центре Москвы на Манежной площади правоохранительные органы задержали 82 человека.
По информации издания более 40 задержанных сейчас находятся в одном из "автозаков".
Как сообщал УНН, на "Русском марше" в районе Люблино в российской столице Москве задержаны несколько десятков человек, в том числе одного из заявителей акции Константина Филина.