У Москві загорівся Пушкінський музей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У центрі Москви сталася пожежа в системі вентиляції музею особистих колекцій у Державному музеї образотворчих мистецтв ім.О.С.Пушкіна, з покрівлі йде густий чорний дим. Про це повідомили ТАСС в екстрених службах, передає УНН.
"За уточненими даними, в відділі особистих колекцій Державного музею образотворчих мистецтв ім.О.С.Пушкина на вулиці Волхонка, будинок 10, сталося загоряння в системі вентиляції", - повідомило джерело.
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У будівлі спостерігається сильне задимлення, з даху валить густий чорний дим. За попередніми даними, постраждалих немає.
В екстрених службах пояснили, що горить двоповерхова будівля, яка знаходиться поруч з основною будівлею ДМОМ ім. Пушкіна. На місці події працюють 10 пожежно-рятувальних підрозділів.