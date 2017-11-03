У Москві загорівся Пушкінський музей

"За уточненими даними, в відділі особистих колекцій Державного музею образотворчих мистецтв ім.О.С.Пушкина на вулиці Волхонка, будинок 10, сталося загоряння в системі вентиляції", - повідомило джерело.

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У будівлі спостерігається сильне задимлення, з даху валить густий чорний дим. За попередніми даними, постраждалих немає.

В екстрених службах пояснили, що горить двоповерхова будівля, яка знаходиться поруч з основною будівлею ДМОМ ім. Пушкіна. На місці події працюють 10 пожежно-рятувальних підрозділів.