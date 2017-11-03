В Москве загорелся Пушкинский музей

"По уточненным данным, в отделе личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина на улице Волхонка, дом 10, произошло возгорание в системе вентиляции", - сообщил источник.

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В здании наблюдается сильное задымление, с крыши валит густой черный дым. По предварительным данным, пострадавших нет.

В экстренных службах пояснили, что горящее двухэтажное здание находится рядом с основным зданием ГМИИ им. Пушкина. На месте происшествия работают 10 пожарно-спасательных подразделений.