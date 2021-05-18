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У Молдові, Білорусі, Угорщині та Болгарії звернулись до України з проханням допомогти повернути своїх громадян з Сектору Газа

Київ • УНН

 • 20448 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Представники Молдови, Білорусі, Угорщини та Болгарії звернулись до України з проханням допомогти повернути громадян цих держав разом з українцями з Сектору Газа. Про це повідомив радник керівника ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, коментар якого є у розпорядженні УНН.

У Молдові, Білорусі, Угорщині та Болгарії звернулись до України з проханням допомогти повернути своїх громадян з Сектору Газа

Цитата

“На сьогодні маємо звернення від представників Молдови, Білорусі, Угорщини та Болгарії — допомогти повернути громадян цих держав разом з українцями. Загалом йдеться про 53 особи”, — зазначив Подоляк.

Деталі

Зі слів радника Президента, Глава держави доручив Кабінету міністрів та особисто прем’єру Денису Шмигалю організувати повернення українців з Сектору Газа.

В ОП нагадали, що вже більше сотні українців виявили бажання повернутися до України з території, де продовжується ескалація збройного протистояння.

Україна вже звернулася до міжнародних організацій для надання логістичної допомоги в організації цього повернення. Перш за все, розмова йде про необхідні повітряні коридори, зазначив Подоляк.

“Закликаємо громадян України, які опинилися в зоні конфлікту та потребують допомоги і повернення додому, звернутися до найближчого дипломатичного представництва України будь-яким доступним способом”, — підкреслив представник ОПУ.

Що було раніше

Минулого тижня стало відомо, що посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації відпрацьовують можливі маршрути репатріації українських громадян, які виявили бажання залишити сектор Газа.

Як зазначили в МЗС України, наразі відомство відпрацьовує безпечні шляхи репатріації українських громадян із Сектора Газа. Опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту.

Контекст

Конфлікт у регіоні різко загострився після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, у результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

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