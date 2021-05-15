Київ відпрацьовує маршрути репатріації 120 українців із сектору Газа - МЗС

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“Міністерство закордонних справ підтримує зв‘язок із українцями, які виявили бажання залишити Сектор Газа. Зараз їх 120 осіб. Посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації”, - повідомив представник МЗС.

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З його слів, що міністерство тримає цю ситуацію на особливому контролі.

Контекст

Конфлікт у регіоні різко загострився після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, у результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа повідомляє про 139 вбитих з початку нещодавніх бойових дій та близько 1000 поранених. З ізраїльського боку повідомлялося вже про близько десятка загиблих.