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Киев отрабатывает маршруты репатриации 120 украинцев из сектора Газа - МИД

Киев • УНН

 • 25836 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Посольства Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации отрабатывают возможные маршруты репатриации украинских граждан, изъявивших желание покинуть сектор Газа. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Киев отрабатывает маршруты репатриации 120 украинцев из сектора Газа - МИД

Цитата:

"Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа. Сейчас их 120 человек. Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации", - сообщил представитель МИД.

Детали

С его слов, министерство держит эту ситуацию на особом контроле.

Контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о 139 убитых с начала недавних боевых действий и около 1000 раненых. С израильской стороны сообщалось уже об около десятке погибших.

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