Загострення між Ізраїлем та Палестиною: Україна може забрати своїх громадян із Сектора Газа через Єгипет
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України відпрацьовує безпечні шляхи репатріації українських громадян із Сектора Газа. Наразі опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Про це в коментарі УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Так, співрозмовник нагадав, що близько 120 українців виявили бажання повернутися до України.
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“У зв’язку із триваючими бойовими діями українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву. Як і в 2012 та 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів”, — зазначив дипломат.
Деталі
Зі слів Ніколенка, українська сторона продовжує моніторити розвиток безпекової ситуації в регіонів.
Критично важливо, щоб в зоні конфлікту настав “режим тиші” для уможливлення цієї гуманітарної місії в максимально безпечних умовах, додав він.
Що було раніше
Минулого тижня стало відомо, що посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації відпрацьовують можливі маршрути репатріації українських громадян, які виявили бажання залишити сектор Газа.
Контекст
Конфлікт у регіоні різко загострився після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, у результаті яких постраждали сотні людей.
Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.